Private Essen und Fahrkosten – So dreist schummeln Schweizer Angestellte bei der Spesenabrechnung

So haben 38 Prozent der Angestellten bei den Fahrtspesen schon einmal die Kilometerkosten gerundet.

So sind zwölf Prozent der Mitarbeitenden in der Schweiz der Meinung, dass eine falsche Spesenabrechnung bis zu 100 Franken kein Problem ist. Firmen kommt die Schummelei aber teuer zu stehen. So verlieren Schweizer Unternehmen mit 250 Angestellten jährlich etwa 14’100 Franken durch Spesenbetrug.