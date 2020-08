«Seductive Social Media» So dreist versucht ein «Playboy»-Betrüger, Nacktfotos zu erschleichen

Ein Betrüger gibt sich als «Playboy»-Redaktor aus und fordert Frauen auf, ihm Nacktbilder zu schicken. Dazu gaukelt er ihnen einen offiziellen 3000-Euro-Vertrag vor.

Dabei fordert er sie auf, ihm Nacktbilder oder zumindest Oben-ohne-Fotos zukommen zu lassen. Als finanzieller Anreiz stellt er ihr einen Vertrag und eine Gage in Höhe von 3000 Euro in Aussicht. Zudem sollten die Bilder im «Playboy»-Magazin abgedruckt werden.

«Das Angebot kam mir suspekt vor»

Ihr Verdacht bestätigte sich, als sie sich telefonisch bei der deutschen «Playboy»-Vertretung in München meldete. «Man sagte mir, dass Anfragen von ‹Playboy› nie per Mail verschickt werden – das Angebot war also ein totaler Fake.» Nun sei ihr wichtig, andere Frauen über den Betrug zu informieren, sagt Karo. «Ich kann mir vorstellen, dass einige Frauen auf die Masche hereinfallen und dem Typen Nacktbilder von sich zuschicken – in der Hoffnung, im ‹Playboy› gross rauszukommen.» Daher ihr Aufruf: «Mädels, passt auf – diese Gauner werden immer besser.»