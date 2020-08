Erster Teaser So düster ist Robert Pattinson als Batman

Der ehemalige Twilight-Star geht 2021 als neuer Fledermaus-Mann an den Start. Der erste Eindruck im Teaser-Trailer ist vielversprechend. Der Brite scheint die perfekte Besetzung zu sein.

Tschüss Ben Affleck, hallo Robert Pattinson! 2021 tritt der Brite die Nachfolge von Affleck an, der für die Rolle zu alt geworden ist. In «The Batman» spielt der 34-Jährige Bruce Wayne, der im Fledermaus-Kostüm Gotham vor dem Untergang bewahren will. Noch weiss man nicht viel über die Handlung, aber die ersten Bewegtbilder aus dem neuen Film sind vielversprechend. Am Samstag präsentierte das Studio Warner Bros. den ersten Teaser-Trailer – und die Reaktionen der Fans sind grösstenteils positiv.