Tipps für nachhaltige Weihnachten

Hat euer Grosi früher auch das Geschenkpapier gebügelt und zum Wiederverwenden ordentlich in einer Schublade verstaut? Ziemlich vorbildlich. Und wie sieht es bei euch selber aus? Vom Grosi gelernt oder seid ihr eher Team gierig aufreissen und gedankenlos wegschmeissen? Ja, wir geben e s ja zu, wir gehörten bisher auch eher zur zweiten S pezies . Schande auf unser Haupt. Wusstet ihr, dass auf die rund 700 Kilo Müll, die in der Schweiz jedes Jahr pro Kopf produziert werden, i n der Weihnachtszeit noch mal um die 20% dazukommen ? Papier, Band, Verpackungen, Grusskarten,… hebt am Ende eben doch keiner auf. Höchste Zeit also, ein bisschen kreativ zu werden. Wir helfen euch dabei.