Comparis-Studie: So effizient ist deine Krankenkasse

Die Krankenkasse Luzerner Hinterland war letztes Jahr die effizienteste in der Schweiz: Ihre Verwaltungskosten beliefen sich laut Comparis auf verhältnismässig tiefe 105.3 Franken pro versicherte Person. Im Schnitt zahlten die Versicherten bei der Kasse 3585 Franken Grundversicherungsprämien.

Platz zwei holt sich die Sumiswalder Krankenkasse mit 108.10 Franken, Platz drei Sodalis mit 118 Franken. Am ineffizientesten sei das Institut Ingenbohl mit 848.80 Franken Verwaltungsaufwand, wo die Versicherten im Schnitt 5134.20 Franken Prämien bezahlen. Das sind 743.50 Franken mehr als bei der Luzerner Hinterland.

Die laut Comparis effizientesten Krankenkassen in der Schweiz siehst du in der Slideshow oben.

43,2 Prozent höhere Prämien bei ineffizientester Kasse

Ich will nur das Resultat der Umfrage sehen.

Ich will nur das Resultat der Umfrage sehen.

Ja, so spare ich Geld.

Ja, so spare ich Geld.

Ja, so spare ich Geld. Das wäre wohl sinnvoll, muss ich noch anschauen. Nein, ich bleibe bei meiner Kasse. Ich will nur das Resultat der Umfrage sehen.

Tiefste Prämie bei Glarner Krankenversicherung

Avenir, Sympany, Mutuel und KPT gehören zu den Kassen mit den höchsten Kosten. Ein Grund dafür könnte laut Schneuwly sein, dass die Kassen viel in die Digitalisierung investieren. «Grosse Kassen, die permanent hohe Verwaltungskosten haben, machen aber etwas falsch», sagt der Comparix-Experte. Wer hingegen hohe Verwaltungskosten und tiefe Prämien habe, investiere das Geld der Kundschaft gut.

Als effizient gilt eine Krankenkasse im Comparis-Ranking, wenn sie zum besten Viertel der Krankenkassen mit den tiefsten Verwaltungskosten gehört. Das Vergleichsportal vergleicht die Verwaltungsaufwände je versicherte Person in Franken.

Verwaltungskosten steigen

Die zweittiefsten Prämien verlangte Sanagate mit 3043.2 Franken bei 121.75 Franken Verwaltungskosten. CSS gliederte die Kasse in Arcosana ein und will diese nun in die CSS überführen. Auf dem dritten Platz liegt Sanavals Gesundheitskasse mit 3056.55 Franken Durchschnittsprämie und 162.85 Franken Kosten.