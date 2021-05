Verlorene Portemonnaies - So ehrlich sind die Zürcherinnen und Zürcher

Was dem Portemonnaie alles beigelegt wurde – in der einen Hälfte waren 10 Franken, in der anderen 108 Franken dabei.

Bei der Ehrlichkeit in Zürich scheint es zu hapern: Das «Reader's Digest»-Magazin legte in 16 Städten Portemonnaies aus und beobachtete, wie viele der Finder es zurückgaben: Die reichen Zürcherinnen und Zürcher schnitten im legendären Experiment schlecht ab. Nur ein Drittel war so ehrlich und retournierte es. Das reichte nur für einen geteilten Rang 11, zusammen mit Rio de Janeiro und Bukarest.

Der «Tages-Anzeiger» hat dieses Experiment in Zürich unter wissenschaftlichen Bedingungen erneut durchgeführt – und erweitert. Dabei wurden – noch vor der Corona-Pandemie – rund 200 Portemonnaies mit unterschiedlichem Inhalt an VBZ-Haltestellen in allen 12 Stadtkreisen ausgelegt. In der einen Hälfte der Portemonnaies waren 10 Franken, in der anderen 108 Franken.