Katze gequält: «So ein Handeln ist sadistisch und machtorientiert»

Ein grausames Video zeigt, wie ein Kätzchen von mindestens zwei jungen Männern misshandelt wird. In den Aufnahmen wird das Tier unter anderem getreten und über die Strasse geworfen . Die Stadtpolizei Zürich hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Handeln der Männer stösst auf Entsetzen und komplettes Unverständnis. Der forensische Psychiater Thomas Knecht ordnet die Tat ein.

Herr Knecht, wie kann man die Tat erklären?

So ein Handeln ist sadistisch und machtorientiert. Der entfesselte Machtinstinkt des Menschen kennt zuweilen keine Grenzen mehr. Ist mehr als ein Täter im Spiel, kommt noch die Verantwortungsdiffusion dazu. Die Schuldfrage wird für die Involvierten schwammig. So entfallen auch noch die letzten Skrupel.

Was geht zum Zeitpunkt einer solchen Aktion im Kopf eines Täters vor?

Was sind die Charakteristiken eines solchen Täters?

Die meisten Menschen schrecken vor einer solchen Tat zurück, weil ihnen die Empathie im Weg stehen würde. Gerade ein Kätzchen appelliert grundsätzlich an den menschlichen Beschützerinstinkt. Um so zu handeln und es noch zu geniessen, muss man also sehr gefühllos und abgebrüht sein.