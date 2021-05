Tödlicher Unfall in der Badewanne - «So ein Schalter kann das Leben retten»

Seit 1985 muss in jedem Badezimmer ein sogenannter FI-Schalter eingebaut werden (siehe Box). Dieser schützt grundsätzlich vor dem Elektrisieren und gilt als Vorsichtsmassnahme vor einem Stromschlag, so Nicolas Kessler, Sprecher der Beratungsstelle für Unfallverhütung BfU. Er ist überzeugt: «So ein Schalter kann das Leben retten .» Das, nachdem am Donnerstag eine junge Frau aufgrund eines Stromschlages in ihrer Badewanne ums Leben kam. Zum tödlichen Unfall kam es, nachdem das Mobiltelefon, das zum Laden an den Strom angeschlossen war, während des Badens ins Wasser fiel. Durch den entstandenen Stromschlag zog sich die 22-jährige Schweizerin tödliche Verletzungen zu.

«Das ist kein Vergleich zur tödlichen Gefahr»

Keine Nachrüstung sei inakzeptabel

«Ein FI-Schalter ist in jedem Badezimmer eine absolute Pflicht und seit Jahrzehnten eine Selbstverständlichkeit», sagt GLP-Präsident Jürg Grossen, selber Elektroplaner. Wohnungen, in denen dieser Sicherheitsmechanismus zumindest in Bädern und für Aussensteckdosen nicht nachgerüstet worden sei, seien absolut inakzeptabel. «Wenn er in diesem Fall gefehlt hätte, wäre das für mich eine Unterlassungssünde der Immobilienbesitzer. Die Hausbesitzer haben die Verantwortung, die Immobilien in gutem Zustand zu halten und die Sicherheit der Mieterinnen und Mieter zu gewährleisten. Benutzerinnen und Benutzer müssen aber trotzdem verantwortungsvoll handeln, am Stromnetz eingesteckte Geräte haben in der Nähe der Badewanne nichts zu suchen, da auch ein FI nicht in jedem Fall schützt.» Falls in vielen Wohnungen ein solcher FI-Schalter heutzutage jedoch immer noch fehle, brauche es doch eine gesetzliche Nachrüstpflicht.