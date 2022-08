FCZ-FCB, Winti-YB: Zürich wacht auf und drückt auf das 2:1 – FCB-Fans wüten wegen Büetzer Buebe

35' FCZ-FCB: Der Zürcher Stürmer fällt im Strafraum nach einem Zweikampf mit Comas. Es gibt auch eine leichte Berührung. Doch für Schiri San zu wenig. Der Entscheid geht so wohl in Ordnung. Auch wenn dies Avdijaj nicht wahrhaben will. Er kriegt Gelb wegen Reklamierens.