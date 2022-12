Schweizerin erlebt Bomben-Zyklon: «So einen drastischen Temperatursturz habe ich noch nie erlebt»

Schweizerin in den USA : «So einen drastischen Temperatursturz habe ich noch nie erlebt»



20-Minuten-Leserin Alessia Hostettler aus Lenzburg verbringt gerade ein Austauschjahr im Norden des US-Bundesstaats New York in der Nähe des Lake Ontario. Sie hat uns berichtet, dass die Temperatur in Adams NY innert weniger Stunden von plus 7 Grad auf minus 9 Grad gefallen ist. Sie hat uns dieses Video geschickt.