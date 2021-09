Horror-Fall in Frankreich : «So einen Fall hat es noch nie gegeben»

Ein 68-jähriger Rentner betäubte seine Ehefrau über Jahre und lud Männer dazu ein, sich an ihr zu vergehen. Die Frau wusste von alledem nichts. Den Tätern drohen Gefängnisstrafen.

In Marseille steht ein Mann vor Gericht, der seine Ehefrau jahrelang betäubte und andere Männer in Internet-Foren dazu einlud, sich an ihr zu vergehen.

Eine besonders scheussliche Vergewaltigungsaffäre ist in Frankreich aufgeflogen: Über einen Zeitraum von zehn Jahren hat ein Mann seine Frau regelmässig mit Drogen betäubt und sie von anderen Männern vergewaltigen lassen. Der 68-Jährige und 32 weitere Männer befänden sich in Untersuchungshaft, teilten die Ermittlerinnen und Ermittler am Mittwoch in Avignon mit. «So einen Fall hat es noch nie gegeben», sagte der Polizeikommissar Jérémie Bosse Platière.