Nichts geht mehr in Burgdorf : «So einen grossen Stromausfall hatten wir seit 20 Jahren nicht mehr»

Die Ampeln funktionierten nicht mehr, Geschäfte mussten schliessen, das Internet tot: Burgdorf war über Stunden ohne Elektrizität.

Burgdorf stand still. Am Mittag fiel in der gesamten Region der Strom aus. News-Scout Y. R. berichtet: «Im ganzen Dorf ging nichts mehr. Ampeln funktionierten nicht mehr, kein Internet, kein Empfang, einfach nichts mehr.» In der Stadt seien die Anwesenden glücklicherweise ruhig geblieben: «Es brach keine Panik aus, auch auf den Strassen blieb es sehr zivilisiert.» Das Geschäft, in dem er arbeitet, musste über Stunden schliessen – auch viele andere hätten die Türen schliessen müssen. «Erst kurz vor 14 Uhr hatten wir wieder Strom und konnten weiterarbeiten.»



Gemäss dem Stromversorger Localnet dauerte der Stromunterbruch zwei Stunden – von 12.05 bis 14.00 Uhr. «Der Unterbruch entstand durch einen technischen Defekt an einem Hochspannungstransformator der BKW AG in der Unterstation an der Heimisiwilstrasse», teilt das Unternehmen mit. Erst durch eine Umschaltung gelang es, die Elektrizität im Areal wieder Schritt für Schritt hochzufahren. Unklar ist, wodurch es zu der Störung kam. Gemäss Localnet-CEO Urs Gnehm, wird dies erst in den nächsten Tagen eruiert werden können. Er ist froh, dass mittlerweile fast alle Haushalte wieder mit Strom versorgt werden: «So einen grossen Stromausfall hatten wir seit 20 Jahren nicht mehr.» Zuletzt sei beim Sturm Lothar im Jahr 1999 das gesamte Versorgungsgebiet von Localnet ausgefallen.