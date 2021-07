Handwerksbetriebe leiden - «So einen Rohstoffmangel habe ich noch nie erlebt»

Hugo Frei, 57, Schreinerei Frei in Bachenbülach

« Ich bin ein Einmannbetrieb und baue vor allem Möbel und mache Innenausbau. All mein Material beziehe ich vorzu und habe nichts auf Lager. Bisher habe ich immer alles bekommen, was ich gebraucht habe. Das könnte natürlich daran liegen, dass ich sehr wenig Material brauche. Während ein Grossbetrieb 50 Spanplatten benötigt, sind es bei mir halt nur zwei – und das hat jeder Händler auf Lager für mich. Was ich aber spüre sind die Preisaufschläge. Für das gleiche Material zahle ich plötzlich zwischen 5 und 20 Prozent mehr. D as geht an den Kunden weiter. Es ist wirklich ärgerlich! »