Am Montag heirateten Lily Allen (35) und David Harbour (45) in einer Kapelle in Las Vegas. Die britische Sängerin und der US-Schauspieler verzichteten auf ein grosses Fest.

Musikerin Lily Allen (35) und «Stranger Things»-Star David Harbour (45) haben sich am Montag in Las Vegas das Jawort gegeben, wie «The Sun» berichtet. Die Britin und der US-Amerikaner daten sich seit dem Sommer 2019.

Burger und Dior

Auch überraschend: Die beiden Stars verzichteten komplett auf Glamour. Statt in einer Luxus-Location heirateten Lily und David in der Graceland Chapel in Las Vegas – samt hauseigenem Elvis-Nachahmer. Danach assen sie in einer Imbissbude, wo es für das frisch getraute Ehepaar und Lilys Töchter Burger und Pommes gab.