Mann (27) spaziert in Élysée-Palast – er suchte einen Job

Paris : So einfach ist es, in den Palast des französischen Präsidenten einzudringen

Ein junger Mann auf Jobsuche ist in Paris ungehindert in den Elysée-Palast von Präsident Emmanuel Macron eingedrungen und erst in der Vorhalle nach seinem Anliegen gefragt worden. Weder die Polizei draussen noch die Republikanische Garde im Palast habe den Mann Ende September zuvor gestoppt, berichtete das Enthüllungsblatt «Le Canard Enchaîné». Der Mann habe von einem Wachwechsel profitiert, um ungehindert in den Amtssitz des Präsidenten zu gelangen, der in dem Moment gerade eine Sitzung des nationalen Sicherheitsrates leitete. Der Eindringling, der offenbar nichts Böses im Schilde führte, wurde später auf einer Polizeiwache vernommen.