Uhrenindustrie in der Schweiz

21 Milliarden Franken

Schweizer Luxusuhren sind nicht nur ein Statussymbol, die hiesige Uhrenindustrie ist vor allem ein wichtiger Wirtschaftszweig. Die Schweizer Uhrmacher exportierten 2019 Uhren im Wert von mehr als 21 Milliarden Franken. Die Branche beschäftigt in der Schweiz rund 60’000 Menschen und investiert Millionen in Forschung, Werbung und Sponsoring. Schätzungen zufolge wird pro produzierter Schweizer Uhr irgendwo auf der Welt gleichzeitig eine Fälschung hergestellt. Der Uhrenindustrie entgehen so jährlich Einnahmen in Milliardenhöhe. Zwar weisen die grossen Schweizer Internet-Auktionshäuser in ihren AGBs darauf hin, dass Inserate, in denen Fake-Artikel angeboten werden, verboten sind und gelöscht werden, laut dem Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH rutschen jedoch auch dort immer wieder Angebote von gefälschten Uhren durch die Sicherheitsnetze.