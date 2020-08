vor 1h

Todesfalle Leitungsmast So einfach können Storchenleben gerettet werden

Jedes Jahr kommen in der Schweiz gefährdete Grossvögel an Leitungsmasten um. Der Bundesrat will das Problem nun entschärfen. Birdlife Schweiz zeigt derweil, wie die Todesfallen noch rascher entschärft werden können.

von Lukas Hausendorf

1 / 6 Birdlife Schweiz Störche haben gerne den Überblick und verweilen darum gerne auf Strommasten. KEYSTONE Auch für ihren Horst suchen sie meist hochgelegene Orte. Zum Beispiel Mobilfunkmasten. imago images/MiS

Darum gehts Jedes Jahr sterben in der Schweiz gefährdete Grossvögel wie Uhus und Störche an ungesicherten Leitungsmasten.

Der Bundesrat verlangt in einer Revision der Leitungsverordnung, an den Masten Vorkehrungen zu treffen, um sie zu entschärfen.

Der Naturschutzverband Birdlife Schweiz fordert aber eine noch raschere Gangart, um Vogelleben zu retten.

Stromschlag ist für jeden fünften Todesfall bei Weissstörchen verantwortlich, beim Uhu ist er gar für ein Viertel bis ein Drittel der toten Tiere verantwortlich. Für die gefährdeten Grossvögel hat dieser Aderlass gravierende Folgen für die Population. Denn sie sind eigentlich langlebig, und nur wenige Junge werden pro Jahr flügge. Dabei liesse sich die massive Gefahr laut Birdlife Schweiz leicht beheben.

Die Naturschutzorganisation fordert den Bundesrat nun auf, aufs Tempo zu drücken. Dieser hat aktuell die Revision der Leitungsverordnung in Vernehmlassung. Diese sieht vor, dass bis 2030 an allen Masten Vorkehrungen getroffen werden müssen, damit Vögel keine Erd- und Kurzschlüsse mehr einleiten können. Birdlife fordert nun, dass die Frist auf 2025 verkürzt wird.

Obwohl sowohl das Problem wie auch die Lösung längst bekannt seien, habe sich bis jetzt nur wenig getan, wie Birdlife bemängelt. «1998 und 2009 wurden gemeinsame Richtlinien zur Umsetzung der Sanierungsmassnahmen veröffentlicht. Seit einem Vierteljahrhundert ist bekannt, wie das Problem des unnötigen Stromtods von Grossvögeln gelöst werden könnte», schreibt die Organisation.

Oft reicht ein einfacher Deckel