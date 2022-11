Wolodimir Selenski besucht befreite Stadt Cherson

Ukraine-Krieg : So emotional empfängt Cherson Präsident Wolodimir Selenski

Ukraine-Präsident Selenski besucht am Montag die vor kurzem befreite Grossstadt Cherson. Die Menschen empfangen ihn mit vielen Emotionen und die ukrainische Flagge wird wieder gehisst.

Von den ursprünglich 280’000 Einwohnerinnen und Einwohnern sind noch rund 80’000 in der Stadt. Davon sind viele gekommen, um den Präsidenten zu begrüssen.

Am Montag besucht Selenski die befreite Grossstadt Cherson im Süden der Ukraine.

Die Menschen in der Stadt reagieren emotional auf den Besuch des Präsidenten.

Am vergangenen Freitag war die russische Armee komplett aus der Stadt abgezogen.

Nur wenige Tage nach dem Abzug russischer Truppen ist der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski in die Grossstadt Cherson im Süden des Landes gereist. Er wolle den Menschen in Cherson mit seiner Anwesenheit seine persönliche Unterstützung ausdrücken, sagte Selenski am Montag vor Journalisten. «Damit sie spüren, dass wir nicht nur davon reden, nicht nur versprechen, sondern real zurückkehren, unsere Flagge hissen.» Ausserdem wolle er selbst die Emotionen und die Energie seiner Landsleute spüren, betonte der 44-Jährige. «Das motiviert auch sehr.»