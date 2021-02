Hier teilt Regisseur Andrés Muschietti Newcomerin Sasha Calle mit, dass sie die Rolle des Supergirl bekommt. Instagram/andy_muschietti

Darum gehts Voraussichtlich 2020 kommt der DC-Film «The Flash» in die Kinos.

Die 22-jährige Schauspiel-Newcomerin Sasha Calle wird darin in der Rolle des Supergirls zu sehen sein.

Hier sind sechs Fakten über die neue Superheldin im DC-Universum.

Sie ist das erste Latina-Supergirl

Vergangene Woche wurde die 22-Jährige Sasha Calle als neues Supergirl im DC-Universum vorgestellt. Als erstes wird die US-Amerikanerin mit kolumbianischen Wurzeln im anstehenden Superhero-Film «The Flash» an der Seite von Ezra Miller (28) zu sehen sein. Damit ist sie das erste Supergirl lateinamerikanischer Herkunft.

Sie wurde aus über 400 Frauen ausgesucht

Um die Rolle zu kriegen, musste sich Sasha gegen 425 potenzielle Kandidatinnen durchsetzen. Regisseur Andrés Muschietti (47) erzählt gegenüber Deadline: «Ich habe mehr als vierhundert Vorsprechen gesehen. Der Talentpool war wirklich grossartig und es war sehr schwer, eine Entscheidung zu treffen – aber wir haben schliesslich eine Schauspielerin gefunden, die für diese Rolle prädestiniert ist.» Sowohl Andrés als auch Walter Hamada (52), Präsident von DC Films, seien begeistert von ihrer «Härte und Verletzlichkeit» gewesen.

Sie wollte eigentlich Musikerin werden

«Ich wollte einfach nur singen und tanzen», erzählt Sasha im Interview mit Soapoperadigest.com über ihre Kindheit. Als eine Freundin von ihr, die an der Musical and Dramatic Academy in Los Angeles studierte, ihr vorschlug, dasselbe zu tun, folgte Sasha diesem Rat – und fand dabei ihre Schauspiel-Berufung.

Musik macht sie trotzdem noch heute leidenschaftlich gerne. Auf Instagram teilte sie schon Videos, auf denen sie Gitarre oder Keyboard spielt und selbst geschriebene Songs sowie Cover singt.

Sie war für einen Emmy nominiert

Erstmals bekannt wurde die Schauspiel-Newcomerin 2018 durch die Rolle der Lola Rosales in der US-Seifenoper «The Young and the Restless», wo sie noch immer eine der Hauptrollen spielt. Vergangenes Jahr wurde sie für ihre Leistung in der Serie für einen Daytime Emmy Award in der Kategorie Outstanding Younger Performer nominiert.

Sie hat in Kolumbien gelebt

Als 10-Jährige wanderte sie mit ihrer Mutter von ihrem Heimatstaat Massachusetts, USA, nach Kolumbien aus. Der Wechsel sei für sie nicht einfach gewesen, insbesondere weil sie die spanische Sprache nicht perfekt beherrscht habe. Zwei Jahre später kehrten die zwei wieder in die Staaten zurück – ebenfalls keine leichte Zeit für Sasha.

«Zu diesem Zeitpunkt lebten wir in einem Keller im Haus eines Freundes in Boston und hatten finanziell zu kämpfen», so die Schauspielerin gegenüber Soapoperadigest.com. Schliesslich seien sie nach Florida zu ihrer Tante gezogen.

Sie hat einen jüngeren Bruder

Kurz nach ihrem Umzug nach Florida hat das Mutter-Tochter-Gespann Zuwachs bekommen: Sashas kleiner Bruder Jacob kam auf die Welt. Den Namen habe sie ihm gegeben. Auf Instagram schreibt sie: «Mein kleiner Bruder ist mein kleiner Held! Ich bin so dankbar, deine Schwester zu sein.»