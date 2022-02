Wolodimir Selenski : So emotional spricht der ukrainische Präsident nach der Invasion zur Nation

Ob auf Twitter, in Fernsehschalten oder über seine Ministerien: Der ukrainische Präsident kommuniziert seit Stunden nonstop. Dabei schreckt er auch nicht vor martialischer Sprache zurück.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat sich angesichts der russischen Aggression mehrfach in bewegenden Videobotschaften an die Öffentlichkeit gewandt. Das sind einige seiner Aussagen vom Donnerstag, in denen er sich auch an den russischen Präsidenten Wladimir Putin wandte:

«Die Sicherheit der Ukraine ist verbunden mit der Sicherheit ihrer Nachbarn. Deshalb müssen wir heute über die Sicherheit in ganz Europa sprechen. Das ist unser Hauptziel – der Frieden in der Ukraine und die Sicherheit unserer Bürger. Dafür sind wir bereit, mit allen und auch mit Ihnen (Putin) zu reden. In verschiedenen Formaten und an jedem beliebigen Ort.»

Präsident richtet emotionalen Appell an die Nation

Auch auf Twitter zeigt sich der 44-jährige Staatslenker bereits den ganzen Donnerstag äusserst aktiv und berichtet im Minutentakt, was in seinem Land vor sich geht. Dabei schreckt er auch nicht vor kerniger Sprache zurück – wie in diesem Tweet, in dem er den Angriff russischer Truppen mit demjenigen Nazi-Deutschlands auf sein Land im Jahr 1939 verglich.

«Meine lieben Ukrainer, wie versprochen melde ich mich wieder. Ich werde euch stündlich aktuelle und zuverlässige Informationen mitteilen. Wir werden jetzt nicht nur von Bomben, sondern auch von Fakes angegriffen. Es ist wichtig, die Wahrheit aus offiziellen Quellen zu erhalten. Heute hat Russland einen Einmarsch begonnen, Putin hat einen Krieg mit der Ukraine, mit der ganzen demokratischen Welt begonnen. Er will meinen Staat vernichten. Er will unseren Staat vernichten – alles, was wir aufgebaut hatten, wofür wir leben. Ich wende mich an alle Ukrainer, vor allem an alle Militärs, die sich schon dem ersten Angriff des Feindes stellen mussten und ihn gebührend zurückweisen: Ihr seid mutig, ihr seid ungebrochen, denn ihr seid Ukrainer. Ich wende mich an jeden Ukrainer, der sich jetzt auf unserem Boden aufhält: Wir sollen nicht in Panik geraten, wir sollen alles Nötige tun, um das Militär der Ukraine zu unterstützen. Ich wende mich an alle Ukrainer, die sich jetzt im Ausland aufhalten: Wir brauchen auch eure Unterstützung, ihr seid eine starke, vereinigte Kraft, und ihr habt es auch schon mehrmals bewiesen, wir brauchen euch jetzt. Ich habe mit Biden, Johnson, Charles Michel, Duda, Nauseda gesprochen – wir beginnen, eine Anti-Putin-Koalition zu bilden. Wir haben die Weltführer aufgerufen, alle möglichen Sanktionen gegen Putin zu betätigen, eine massive Verteidigungsunterstützung in die Wege zu leiten, den Luftraum über der Ukraine für den Aggressor zu schliessen. Gemeinsam müssen wir die Ukraine retten, die demokratische Welt retten – und wir werden es tun. Ruhm der Ukraine!»