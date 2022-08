Tod von Schauspielerin : So emotional trauern Homer (20) und Atlas (13) um ihre Mutter Anne Heche

Der älteste Sohn von Anne Heche , Homer, hat sich nach dem frühen Tod seiner Mutter zu Wort gemeldet. Gegenüber «People» teilt der 20-Jährige mit: «Mein Bruder Atlas und ich haben unsere Mutter verloren – nach sechs Tagen unglaublicher Gefühlsschwankungen bin ich mit einer tiefen, wortlosen Traurigkeit zurückgeblieben. Hoffentlich ist meine Mutter frei von Schmerzen und beginnt zu erkunden, was ich mir als ihre ewige Freiheit vorstelle.» Homer bedankte sich bei allen, die ihn in der schwierigen Zeit unterstützt haben. «In diesen sechs Tagen haben mir Tausende von Freunden, Familienangehörigen und Fans ihr Herz ausgeschüttet», fährt er fort. «Ich bin dankbar für ihre Liebe, genauso wie für die Unterstützung meines Vaters, Coley, und meiner Stiefmutter Alexi, die in dieser Zeit mein Fels in der Brandung sind.»

Nach kalifornischem Recht gilt Heche als tot

Letzten Freitag hatte Anne Heche einen schlimmen Autounfall. Die 53-Jährige fuhr mit viel zu hohem Tempo in ein Wohnhaus, woraufhin ihr Wagen und das Gebäude Feuer fingen.



Eine Woche nach dem Unfall ist Heche für hirntot erklärt worden, die lebenserhaltenden Massnahmen würden jedoch fortgesetzt, wie es einer Erklärung ihrer Familie und Freunde, die CNN von ihrem Vertreter übermittelt wurde, heisst. Nach kalifornischem Recht gilt Heche aufgrund ihres Zustands als tot.



Die lebenserhaltenden Massnahmen werden fortgesetzt, damit Zeit bleibe, um festzustellen, ob sie für eine Organspende in Frage komme, so ein Vertreter der Familie. Die Familie sagte in einer früheren Erklärung am Donnerstag, dass es «seit langem» Heches Entscheidung war, ihre Organe zu spenden.