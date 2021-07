«Dann stimmt vieles andere nicht mehr!» - So emotional wurde SRF-Meteorologe Thomas Bucheli in der Gewitternacht

«Es herrscht eine schöne Gewitterstimmung», schrieb Meteonews am 12. Juli um 19.45 Uhr auf Twitter. Der Himmel über Basel-Riehen verdunkle sich, und eine Gewitterzelle nehme Kurs auf die Region. Kurze Zeit später war es allerdings vorbei mit der «schönen Gewitterstimmung»: Das Wetter sorgte in der Nacht auf heute für viel Chaos und Zerstörung in der Schweiz , wobei die Metropolregion Zürich besonders stark litt.

«Uiuiui - Die Messstation #Waldegg im unteren #Reppischtal/ZH meldet soeben 31,1 Regen mm innert nur zehn Minuten!», twitterte der Leiter von SRF Meteo ausserdem. «Falls diese Messung stimmt, dann stimmt vieles andere nicht mehr....!» Und am Dienstagmorgen erneut: «Falls diese Messung stimmt, wäre dies eine der grössten je gemessenen Regensummen in so kurzer Zeit.» Auch die 19 mm in Attenwil/AG von 23 Uhr seien «verflixt heftig!», schrieb SRF in der Nacht. Der Rekord liege bei 41,1 mm in zehn Minuten, gemessen 2018 in Lausanne.