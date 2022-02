Von Eltern versteckt - So entdeckte die Polizei die kleine Paislee (6) unter der Treppe

Offenbar war es direkt nach seiner Entführung in das Haus an der Fawn Road 35 in Saugerties gebracht worden.

Paislee Shultis verschwand im Juli 2019 – am 14. Februar 2022 entdeckte sie die Polizei in einem Treppenversteck im Haus ihres Grossvaters im US-Staat New York.

Am Montag entdeckte die Polizei das Mädchen in einem Treppenversteck im Haus des Grossvaters.

Als Paislee Shultis im Juli 2019 in Spencer im US-Staat NY verschwand , hatte die Polizei sofort einen Verdacht, wo sich das kleine Mädchen aufhalten könnte. Die Ermittler und Ermittlerinnen vermuteten schon damals, dass Paislee in die etwa 280 Kilometer entfernte Kleinstadt Saugerties gebracht wurde – zu ihrem leiblichen Vater, der aber nicht das Sorgerecht für seine Tochter hatte.

Doch jedes Mal, wenn die Polizei im Haus der Familie Shultis an der Fawn Road auftauchte, leugnete der 32-jährige Kirk Shultis Junior, etwas zum Aufenthaltsort seiner Tochter zu wissen. Mehrmals besuchten die Beamten das Haus und suchten nach dem heute sechs Jahre alten Kind - es war nirgends zu finden. Bis am Montagabend.

Zwei Füsschen lugten hervor

Diesmal bemerkte der Polizist, dass an einer Treppe an der Rückseite des Hauses, die in den Keller führte, etwas nicht stimmte. Er leuchtete mit seiner Taschenlampe durch einen Spalt in der Holztreppe und sah eine Decke. Nachdem Thiele mehrere Stufen der Treppe entfernt hatte, lugten zwei winzige Füsse hervor.