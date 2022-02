Grow up : So entfaltest du deine Kreativität im Arbeitsalltag

Um kreativ bei der Arbeit zu sein, muss man sich unvoreingenommen der Umwelt öffnen. Der Kreativitätsforscher und Kulturpublizist Paolo Bianchi erklärt im Interview, wie das gelingt.

Herr Bianchi, was ist Kreativität? Wo kommt sie vor? Wir sind von Natur aus kreativ. Kreativität ist etwas Ursprüngliches und Universelles. Es ist eine Grundeigenschaft unseres Gehirns, schöpferisch tätig zu sein. Fantasie und Einfallsreichtum sind nicht nur Künstlern und Künstlerinnen sowie Kreativschaffenden anzueignen – auch Steuerberater und Facility-Manager können kreativ sein.

Kann man Kreativität «erlernen»? Es gibt Erfolgszutaten fürs Kreativsein: die Lust am Experimentieren, sich neugierig auf Ungewohntes einlassen, die Bereitschaft, eigene Grenzen zu überschreiten, im Kleinen das Grosse und im Grossen das Kleine zu entdecken – und sich dabei selbstständig neu zu erfinden.

Das ist Paolo Bianchi: Paolo Bianchi ist Hochschuldozent an der Zürcher Hochschule der Künste ZHdK, Kurator, Kulturpublizist und Kreativitätsforscher sowie Gründungsleiter des Nachdiplomstudiengangs CAS Creationship.

Mit Fokus auf das Arbeitsumfeld: Gibt es bestimmte Methoden oder Settings, um Kreativität bestmöglich zu entfalten? Eine spannende Methode besteht darin, sich aus persönlichen verkrusteten Strukturen herauszuwinden. Das kann durch das Loslassen der eigenen fest etablierten Prioritäten, Annahmen, Routinen und Gewohnheiten gelingen. Hier hilft ein Kreativitäts-Coaching, um blockierte Intuitionen und Wahrheiten, die auf unterbewusster Ebene begraben liegen, wieder ans Tageslicht zu bringen.

Was sind entscheidende Faktoren? Entscheidend ist die Haltung, die wir gegenüber der Zeit haben: Sehen wir ständig und überall Zeitmangel oder sehen wir die Zeit, die uns gegeben ist, als Geschenk an? Haben wir das Gefühl, unsere Zeit aktiv zu gestalten oder sind wir permanent damit beschäftigt, Zeit zu sparen? Für die Entfaltung von Kreativität ist in allen Lebensbereichen die Balance zwischen An- und Entspannung entscheidend. Und für diese Balance müssen wir selbst sorgen, immer und überall.

Wie kann man Kreativität im Team oder bei Arbeitskollegen und -kolleginnen fördern? Eine Arbeitskultur zu etablieren, die auf Kreativität basiert und Veränderung toleriert, kann nicht als ein Projekt in Angriff genommen werden. Wir können aber Rahmenbedingungen erzeugen, in denen sich kreative Muster besser zeigen können. Ein solcher Möglichkeitsraum ist «Diversity», also die kulturelle und stilmässige Unterschiedlichkeit von Menschen in einem System. Wir müssen heterogene Teams bilden, in denen Andersdenker und Störer eine Chance bekommen. Interaktivität und Rückkoppelungseffekte befeuern die kreative Intelligenz im Team.

Was würden Sie jemandem raten, der seine Kreativität bei der Arbeit zu wenig einbringen kann? Als Kreativ-Coach würde ich einem Ratsuchenden fragend begegnen: Was macht dich «gwundrig»? Kennst du deine Talente? Wann hast du das Gefühl, in deinem Sein und Tun ganz bei dir selbst zu sein, ohne dir und anderen etwas vorzumachen? Ich wünsche mir, dass sich jede und jeder in einen porösen Schwamm verwandelt, Erlebnisse aufsaugt und Geschichten sammelt. Ist der Punkt der Sättigung erreicht, lässt sich der Schwamm auspressen für den Moment eines Ideenflutens. Dann erreicht er wieder seine trockene Existenzform, um wiederum Fluides aufzunehmen. Diese Elastizität und Flexibilität begünstigen die Kreativität enorm.

Schon Mitte 20, aber noch immer nicht wirklich im Erwachsenenleben angekommen? No need to panic! «Grow Up» beantwortet dir alles, was du spätestens mit 30 wissen musst. Seien es Fragen zur Karriere, dem Umgang mit Geld oder den Behörden: Hotel Mama war gestern. Sende deine Frage an grow.up@20minuten.ch.