Chancentod Werner : So entgeistert hast du Chelsea-Trainer Thomas Tuchel noch nicht gesehen

Der Chelsea-Trainer kann seinen Unmut nicht verbergen, als sein Stürmer Timo Werner eine hochkarätige Chance vergibt.

Zum Glück hatte Chelsea-Stürmer Timo Werner schon in der 43. Minute den 1:0-Siegtreffer gegen West Ham erzielt. Anderenfalls wäre sein Trainer Thomas Tuchel in der 55. Minute an der Seitenlinie noch entgeisterter gewesen, als er das ohnehin schon war. Völlig perplex starrte der 47-Jährige aufs Feld, das Entsetzen stand ihm in die Augen geschrieben. Kurz darauf drehte er sich ab, verwarf die Hände.