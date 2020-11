Wien : So entgingen 17 Jugendliche in der Terror-Nacht haarscharf dem Tod

Der Wiener Attentäter hat es gemäss neusten Erkenntnissen auch auf Kirchen abgesehen. Weil eine Gruppe Jugendlicher geistesgegenwärtig reagiert hatte, konnte Schlimmeres verhindert werden.

Polizisten patrouillieren auch am Tag nach dem Terroranschlag durch Wien. Mittlerweile ist bekannt, dass auch ein Schweizer beim Angriff leicht verletzt wurde.

«Sie war eine liebende Lebenspartnerin, Tochter, Schwester, Enkelin, Nichte, Tante, Cousine» - die Schwester der getöteten 44-jährigen Österreicherin drückt ihre Trauer in einem öffentlichen Brief aus.

17 Jugendliche hatten sich in der Wiener Terrornacht in einer Kirche versammelt.

Die neuesten Enthüllungen hinsichtlich der Terrornacht von Wien machen fassungslos. Wie am Freitag bekannt wurde, marschierte der IS-Attentäter zu Fuss in die Wiener Innenstadt – und wollte sich wohl auch Zutritt zu einer Kirche verschaffen. Michael Prüller, Sprecher der Erzdiözese Wien, führt im «Heute»-Gespräch aus: «An jenem Abend fand eine Gebetsstunde einer katholischen Jugendgruppe statt. 17 junge Erwachsene hatten sich dafür in der Ruprechtskirche versammelt.»