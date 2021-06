«Ich bin kein Terrorist» - So entkam Bombenbastler Miran S. (19) den Behörden

Der Ostschweizer Miran S. schrieb auf Social Media und in Whatsapp-Chats von Attentatsplänen und bastelte in seiner Freizeit Bomben.

Fakt ist: Er hetzte im Netz gegen Schweizer Muslime, kaufte kiloweise Bomben-Material. Im Dezember 2019 wurde er deshalb in das Massnahmezentrum Uitikon eingewiesen, im Herbst 2020 gelang ihm die Flucht . Sein Fall rückte ins Rampenlicht, als Karin Keller-Sutter ihn mehrfach als Beispiel dafür nannte, dass die Schweiz ein neues Anti-Terror-Gesetz braucht. Die Recherchen des «Tages-Anzeiger» und die Aussagen des jungen Mannes zeigen nun auf, wie es so weit kam.

Miran S. führte über längere Zeit ein Doppelleben: Neben seiner Welt als Elektrolehrling mit muslimischen Freunden pflegt er eine virtuelle Existenz. In dieser hetzt er in rechtsextremen, internationalen Kreisen gegen Muslime, schreibt Dinge wie «werde ein paar Gebetshallen zusammenschiessen», «keiner wird mich stoppen, bis es passiert» oder «geh ein paar Muslime töten».

Bomben-Tests im Wald

Antrieb gibt dem jungen Mann offenbar der Terroranschlag in Neuseeland am 15. März 2019, bei dem über 50 Menschen getötet werden. Gleichentags gründet der Ostschweizer eine weitere Whatsapp-Gruppe mit dem Ziel: «Einen neuen Anschlag auf eine Moschee.» Auf Instagram veröffentlicht der Ostschweizer Videoausschnitte des Attentats und schreibt: «Irgendwann werde ich das Gleiche tun.» Gleichzeitig versucht er, Material zu erwerben, um eine zuvor erworbene Imitationswaffe instand zu setzen.

Mehrere Festnahmen

«Ich könnte mir tausend Mal an den Kopf schlagen, wenn ich höre, was ich damals geschrieben habe», sagt Miran S. dazu zum «Tages-Anzeiger». Es sei nur um Aufmerksamkeit gegangen, dass ältere Männer auf ihn gehört hätten. Etwas Ähnliches wie das Christchurch-Attentat habe er aber nie wirklich geplant: «Warum auch? Ich hatte eine Lehrstelle, ich liebe meine Familie, mir ging es gut», sagt Miran S. «Nie. Nie. Nie. Ich wäre nicht fähig dazu. Und wenn ich es hätte tun wollen, hätte ich es doch längst getan.»

«Ich bereue wirklich, verdammt fest»

Damit S. seine neue Lehrstelle antreten kann, wird Miran S. nach zwei Wochen wieder freigelassen – doch nun wird der Jugendliche überwacht, er muss unter der Woche in ein Jugendheim. Einen Monat später hören die Ermittler Telefonate zwischen ihm und Kollegen ab, bei denen es um den Kauf von Waffen geht. Nun muss der 19-Jährige ins Massnahmenzentrum Uitikon ZH. «Ich habe es gehasst in Uitikon», sagt Miran S. Im Oktober 2020 verbringt er seine Mittagspause am Rande des Areals – und verschwindet.

Seitdem ist der Ostschweizer auf der Flucht. Der junge Mann reist auf den Balkan – als Doppelbürger wird er von hier aus nicht an die Schweiz ausgeliefert. Er habe unterdessen die Autoprüfung gemacht, die Lehre abgeschlossen, vielleicht gar eine Freundin gefunden, berichtet er dem «Tages-Anzeiger». Aber: Er habe «viele, sehr viele Fehler» gemacht. «Könnte ich in der Zeit zurückreisen, würde ich alles sofort anders machen, ohne nachzudenken. Ich bereue wirklich, verdammt fest.»

Der Jugendliche hat sich laut «Tages-Anzeiger» bereits informiert, was ihm bei einer Rückkehr drohen würde – sobald er in ein Nachbarland ausreise, würde er verhaftet und ausgeliefert, informierten ihn die Behörden. Seine Fallakten werden derzeit übersetzt: Die Schweizer Behörden versuchen, das Strafverfahren an das Land abzutreten, in dem sich Miran S. aufhält.