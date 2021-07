CR7 mit Familie auf Yacht : So entspannen die Fussball- und Nati-Stars nach dem EM-Out in den Ferien

Darum gehts Die EM-Stars erholen sich aktuell in den Ferien.

Die Ferien unterscheiden sich allerdings teilweise komplett voneinander.

Wir zeigen euch, wie die Stars ihren Urlaub verbringen.

Natürlich wären Cristiano Ronaldo, Paul Pogba, Haris Seferovic, Remo Freuler und weitere EM-Stars lieber im EM-Final. Allerdings schieden die Stars mit ihrem Team bereits vorher aus. Nach einer langen Saison und der Corona-Blase während dem Turnier stehen nun die Ferien an. Und ja, was soll man sagen? Die Stars, sie geniessen die Ferien!

Haris Seferovic

Drei Tore schoss Haris Seferovic an der EM. Und wie schön waren sie, die Treffer des Benfica-Stürmers. Besonders an die zwei Kopfball-Treffer gegen Frankreich werden sich wohl viele Nati-Fans noch lange Zeit daran erinnern. Die Folge der Tore: Clubs wie Tottenham buhlen um den Stürmer. Doch das sind Zukunftsfragen. Derzeit geniesst Seferovic seine Ferien am Meer mit seiner schwangeren Frau Amina.

Gregor Kobel und Ruben Vargas

Für Gregor Kobel und Ruben Vargas geht die gemeinsame Zeit nach der EM weiter. Zusammen mit weiteren Freunden verbringen sie derzeit Zeit auf der griechischen Insel Mykonos. Allerdings ist nicht nur Entspannung angesagt. Gregor Kobel zeigt in seiner Story, wie er sich auf seine Zeit beim BVB vorbereitet, trainiert und Gewichte stemmt. Und das in einem Outdoor-Gym, in dem auch schon etwa Liverpool-Keeper Loris Karius trainiert hatte.

Remo Freuler

Auf Sardinien geniesst derzeit der Bergamo-Star mit seiner Frau Kristina Freuler seine Ferien. Dort punktet der 29-Jährige besonders mit seinen Badehosen – im wahrsten Sinn des Wortes. Neben kleinen Schweinchen auf der Hose ist auch Sushi zu sehen.

Mario Gavranovic

Der Superjoker ist zurück in Kroatien. Auf Instagram teilte er ein Foto vom Strand in Umag. Dort verbringt er gerade die Zeit mit seiner Familie.

Christian Fassnacht

Christian Fassnacht zeigte sich in den Sozialen Medien mit seiner Freundin Jennifer. Seit 8,5 Jahren sind die beiden ein Paar. Neben Pilates werden auch Ausfahrten mit Rollern unternommen.

Yvon Mvogo

Ersatz-Goalie Yvon Mvogo postet ein Bild von sich am Pool. Dazu schreibt er: Batterien für die nächste Saison aufladen. Wo der ehemalige YB-Goalie die nächste Saison verbringt ist noch unklar. Derzeit ist der 27-Jährige von Leipzig an PSV Eindhoven ausgeliehen. Die Niederländer verpflichteten jedoch Joël Drommel von Twente. Eine Rückkehr zu Leipzig scheint nicht möglich.

Paul Pogba

Paul Pogba scheint die Niederlage gegen die Schweiz abgehakt zu haben. Auf Instagram zeigt er sich aus seinen Ferien in Miami. Auch Besuche in Clubs stehen an. Mit am Start auch ein Weltmeister – der Party-Garant und frühere Weltfussballer Ronaldinho feiert mit Pogba. Und nicht nur der Ex-Fussballstar. Nein. Auch Paulo Dybala, der nicht zum Argentinien-Kader für die Copa gehört, und Blaise Matuidi, der bei Inter Miami unter Vertrag steht, feiern mit.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo führt noch immer die Torjäger-Liste der EM an. Auf Instagram zeigt sich der fünffache Weltfussballer als Familienmensch. Auf seiner Yacht posiert er zusammen mit seiner Lebensgefährtin und seinen vier Kindern. Dazu schreibt er: «Zeit, sich mit meinen Lieben auszuruhen.» Auch zeigt er seinen 310 Millionen Abonnenten seinen Sixpack. Auf einem Foto sitzt er oberkörperfrei auf einem Stuhl und schaut nachdenklich auf seine Kaffeetasse. Ob der Superstar ans Ausscheiden mit Portugal bei der EM denkt?

Robert Lewandowski

Für die Polen und Weltfussballer Robert Lewandowski endete die EM bereits in der Gruppenphase. Auch er verbringt Ferien mit seiner Familie. Auf Mallorca entspannt er, radelt mit seiner Frau Anna und spielt mit seinen Kindern. So postet er auf Instagram Fotos, die ihn mit seinen Kindern in einem Pool zeigen. Dazu schreibt der 32-jährige Bayern-Star: «Die besten Tage mit meinen Lieblingsmädchen. Meine Welt.» Die Zeilen versieht er mit Herzchen-Smileys. Süss! Es scheint demnach, dass der Pole dem EM-Out nicht mehr nachtrauert. Nach dem Scheitern in der Gruppenphase meinte er noch: «Man kann uns den Kampfeswillen und den Ehrgeiz nicht absprechen, aber etwas hat gefehlt – sicherlich auch Fähigkeiten.»

David Alaba

Aufgrund der EM darf David Alaba noch ein wenig in der Sonne liegen, während seine künftigen Kollegen in Madrid schon fleissig schwitzen. Der Defensiv-Allrounder hat bis 19. Juli noch Sonderurlaub. Den verbringt er mit seiner Familie am idyllischen Strand in Italien. Unter grossen Sonnenschirmen geniesst Alaba mit seiner Freundin Shalimar Heppner eine saftige Foccacia.

Victor Lindelöf

Wie sehr die Familie fehlte, zeigte der schwedische Innenverteidiger Victor Lindelöf. Seine Frau filmte die Ankunft mit dem Handy. Vor der Tür wartete der gemeinsame Sohn Ted. Als Lindelöf die Tür öffnete, empfing der zweijährige seinen Papa mit einem Lächeln und einer Umarmung.

Gareth Bale

Überraschend? Nein! Gareth Bale zeigt sich beim Golfen! Er organisiert Ende Juli sogar ein Golfturnier in Wales. Ob er sich in seinen Ferien Gedanken zu seiner Zukunft macht? Gut möglich. Denn welchen Vereinsdress Bale in der kommenden Saison tragen wird, ist weiter offen. Sein Vertrag bei Real Madrid läuft zwar noch eine Saison bis zum Sommer 2022. Ernsthafte Ambitionen, ein weiteres Jahr zusammenzuarbeiten, dürfte aber weder der Profi selbst noch sein aktueller Arbeitgeber haben. Bales Situation hat sich offenbar auch bis nach Schalke umgesprochen. «Gelsenkirchen is ready for you, Gareth», schrieb der Club zuletzt auf Twitter – garniert mit einem Golf-Emoji sowie der Luftaufnahme eines Golfplatzes in Gelsenkirchen.

Mats Hummels

Vorbild Erling Haaland! Der deutsche Innenverteidiger zeigt sich im eher gewöhnungsbedürftigen Outfit und schreibt dazu: «Wenn man zu viel Zeit bei Erling Haalands Insta diesen Sommer verbracht hat.» Teamkollege Haaland fiel in den vergangenen Wochen bereits mit exzentrischen Outfits auf.

Kylian Mbappé

Wie Gregor Kobel und Ruben Vargas befindet sich auch Kylian Mbappé auf Mykonos. Er besuchte dort das Restaurant von Nusr, dem Saltbae. Auf Instagram wurde der Besuch des Superstars festgehalten. Klar ist, im Gegensatz zu anderen französischen Fussballern, hat er kein goldenes Steak verzehrt.

