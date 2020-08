Spektakuläres Blitz-Foto

So entstand das Matterhorn-Bild

Perfektes Timing: Die Bündner Hobbyfotografin Sandra Casutt hielt einen Blitzeinschlag ins Matterhorn fest.

Sandra Casutt hatte bereits gepackt, als ihr das bisher spektakulärste Blitzfoto ihres Lebens gelang. Die Hobbyfotografin genoss mit ihrem Mann den letzten Ferienabend in Zermatt, als am Donnerstag gegen 23.30 Uhr ein Gewitter über dem Matterhorn aufzog. Stativ und Fotomaterial waren bereits verstaut – doch sie erkannte die Chance: «Ich reagierte sofort und installierte mich auf dem Balkon, wo wir eine gute Sicht auf den Berg hatten.»

Ein Zermattbesuch zum Geburtstag

«Frau Bünden» nennt sich die passionierte Hobbyfotografin Sandra Casutt auf Instagram. Sie sei im Bündnerland aufgewachsen und wohnhaft – daher der Name. Beruflich sei sie in der Administration tätig und habe nichts mit Fotografie am Hut.