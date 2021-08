News-Scout fotografiert Orlando Bloom und Katy Perry auf Capri

Ein News-Scout, der aus Zürich stammt und lieber anonym bleiben möchte, hat die beiden gesichtet – und fotografiert: «Ich war zur selben Zeit mit meiner Freundin in der Fontelina essen», erklärt er. Die Schnappschüsse zeigen die Sängerin und den Hollywood-Schauspieler, wie sie mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Restaurants für ein Erinnerungsfoto posieren. Es ist übrigens schon das zweite Promi-Paar, das dem 31-Jährigen in seinen Ferien auf Capri vor die Kameralinse läuft: Nur wenige Tage zuvor waren es Ben Affleck (48) und Jennifer Lopez (52), die Händchen haltend durch die Gassen spazierten.

Fürsorgliche Eltern

Und auch aufeinander scheinen die beiden achtzugeben. «Als es Katy zu warm wurde, hat Orlando ein Handtuch in Eiswasser getränkt und ihr um die Schultern gelegt», verrät der News-Scout weiter. Als es dem Schauspieler dann selbst zu heiss wurde, habe er einfach sein Hemd ausgezogen und sei oben ohne am Tisch gesessen.

Spendengala sorgt für ein starbesetztes Capri

Gemäss dem Zürcher «waren an diesem Nachmittag besonders viele Stars in Capri unterwegs.» Der Grund: Die Sommer-Spendengala von Luisa Via Roma by Unicef, die am Samstagabend auf der italienischen Insel stattfand. Neben Katy Perry, die einen Live-Auftritt hatte, lud das italienische Modehaus namhafte VIPs wie Heidi (48) und Leni (17) Klum, Vanessa Hudgens (32) und Emily Ratajkowski (30) zu der Wohltätigkeitsveranstaltung ein.