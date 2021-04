Mit Gratis-Software - So erbeutete eine Cyber-Gang in fünf Tagen mehr als 250’000 Franken

Es ist ein Albtraum für Nutzerinnen und Nutzer: Man will auf seine Dateien zugreifen – egal, ob auf Ferienfotos oder die Steuererklärung – doch anstelle der schönen Erinnerungen oder wichtigen Dokumente findet man nur noch Kauderwelsch vor.

Denn die Daten wurden übers Internet verschlüsselt. Schuld daran ist in diesem Fall sogenannte Ransomware, also Schadsoftware, die einerseits die Dateien verschlüsselt und zusätzlich ein Lösegeld fordert, um wieder an seine Dateien zu kommen.