So erfolgreich war die Karriere des Schweizer Töffstars Tom Lüthi

Nicht nur die italienische Motorrad-Legende Valentino Rossi beendet am Sonntag seine lange Karriere. Auch der Schweizer Töffstar Tom Lüthi. Was hat er alles erreicht? Wie viele Grand Prix gewann er?

1 / 3 Tom Lüthis Karriere ist vorbei. freshfocus In seinem letzten Rennen wird er Zwölfter. freshfocus Er kann auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurückblicken. freshfocus

Darum gehts Am Sonntag beendete Tom Lüthi seine Karriere.

Wir schauen nochmals auf diese zurück.

Insgesamt holte Lüthi 17 GP-Siege und er fuhr 318 Grand Prix.

Nach fast 20 Jahren Motorradrennsport zieht Tom Lüthi einen Schlussstrich. Mit dem GP in Valencia beendet der 35-jährige Berner seine illustre Aktiv-Karriere. Bei diesem wurde der Bern er nach Problemen mit seinem Töff Zwölfter. Bereits kurz nach seiner Rücktritts-Erklärung meinte er gegenüber 20 Minuten: «Es ist speziell, aber wenn ich das letzte Rennen gefahren bin, wird es noch spezieller sein, dann ist es wirklich Tatsache.»

Zu Ehren von Tom Lüthi schauen wir nochmals ein paar Zahlen und Highlights seiner Karriere an.

Küken beim Debüt, 17 GP-Siege, 65 Podestplätze

Mit 15 Jahren gab Tom Lüthi sein Debüt in der 125er-Klasse. Als Ersatzfahrer im tschechischen Elit-Team wird er bei seiner Premiere auf dem Sachsenring Platz 26 (von 34 Startern). Es war der Beginn einer grossen Karriere, in der er 17 GP-Siege insgesamt hinausfuhr sowie 65 Podestplätze. Die meisten Rennen (4) gewann er auf dem Circuit Bugatti in Le Mans (2005, 2006, 2012, 2015). Diese Strecke mochte er besonders.

Mit 19 Jahren raste er zum WM-Titel

2005 war es, als Tom Lüthi den ersten und einzigen WM-Titel in seiner Karriere gewann. Im Mai 2005 gewann er in Le Mans sein erstes Rennen in der 125-ccm-Klasse, später noch weitere drei. Und am 6. November vollendete er sein Meisterstück. In Valencia raste er auf Platz neun und holte so den Titel. 19 Jahre alt war er da. Die Schweiz hatte ihren ersten Solo-Champion seit Stefan Dörflinger 1985 – und sie feierte ihn. Lüthi war äusserst beliebt. Zu sehen war dies auch bei der Wahl zum «Sportler des Jahres». Dank vieler Stimmen aus dem Publikum klassierte er sich vor dem Schweizer Tennisgott Roger Federer.

In der Königsklasse scheiterte er

Lüthi war ein erfolgreicher Töfffahrer. Aber es gab auch Phasen, in denen es für den Berner nicht wirklich gut lief. Beispielsweise im Jahr 2018, als er die Saison in der Königsklasse, in der MotoGP bestritt. Lüthi heimste null Punkte ein! Dennoch war es für Lüthi eine besondere Erfahrung – ja, gar ein Highlight. Gegenüber 20 Minuten meinte er zuletzt, dass es einfach schon toll gewesen sei, «weil ich die Chance erhielt, auf einem MotoGP-Töff zu fahren.»

7056 Tage

Die Zahl, sie ist beachtlich. Lüthi war eine lange Zeit Rennfahrer. Um genau zu sein: 7056 Tage lang. So viel Zeit ist vergangen seit seinem Debüt 2002 und seinem letzten Rennen 2021. Er ist einer, der das Töfffahren liebt. Trotzdem war für ihn klar, dass er nun zurücktreten muss. «Ich würde am liebsten bis 80 Töffrennen auf Weltspitzenniveau fahren. Aber irgendeinmal kann man das Paket mit den Puzzleteilen nicht mehr so schnüren, dass Aussicht auf Erfolg da ist», sagte er zu 20 Minuten.

Platz vier hinter absoluten Top-Stars

Ja. Wirklich. Lüthi wird am Ende seiner Karriere 318 Grand Prix bestritten haben. Eine beeindruckende Zahl, die für den 35-Jährigen Platz vier in der Ewigen-Rangliste bedeutet. So haben nur Motorrad-Legende Valentino Rossi, Loris Capirossi und Andrea Dovizioso mehr GP-Starts. Rossi hat 431, Capirossi 332 und Dovizioso 331. Apropos Rossi: Wie der Schweizer Töffstar beendet auch die 42-jährige Italo-Legende am Sonntag nach 26 Jahren und 115 GP-Siegen ihre Karriere.

Lüthi schaltet nun erstmals ab. In der Zukunft wird er Manager des 17-jährigen Töfftalents Noah Dettwiler und gleichzeitig Sportchef beim Rennstall PrüstelGP in der Moto3 sein. freshfocus

Was macht er nun?

Lüthis Übertritt vom Aktivsport in seine neue Karriere – er wird Manager des 17-jährigen Töfftalents Noah Dettwiler und gleichzeitig Sportchef beim Rennstall PrüstelGP in der Moto3 – wird fliessend sein. Zwar ist vieles neu, aber Lüthis Vorteil ist, dass er das Business kennt – kein Wunder nach beinahe 20 Jahren im Fahrerlager. Er wird versuchen, seine Erfahrung einzubringen.

Ein weitreichender Gedanke ist zudem, den Schweizer Rennsport am Leben zu erhalten. Das auch, sofern möglich, durch Dettwiler. Denn «20 Jahre vor meiner Zeit gab es auch schon ein Loch, als es keine Schweizer im GP-Sport gab. Das darf nicht wieder passieren, das liegt mir am Herzen», so Lüthi.