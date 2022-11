Kilimandscharo-Besteigung: Wir beantworten die wichtigsten Fragen

1 – Wer kann den Kilimandscharo besteigen?

Eine hohe Wandertechnik setzt der Berg auf den gängigen Routen nicht voraus. Nur an wenigen Stellen muss man die Hände zu Hilfe nehmen. Wer in den Schweizer Bergen T2-Wanderungen (also mit rot-weisser Signalisation) schafft, wird auch am Kilimandscharo technisch gut unterwegs sein. Einzig die Umbwe-Route fordert dich technisch etwas mehr heraus – aber auch bei dieser Route benötigt es keine Klettererfahrung.