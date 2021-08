Trotz hohen Preisen - So erfüllst du dir den Traum vom eigenen Haus

Wie viel Geld muss ich selber einschiessen?

Muss ich dafür meine Eltern anpumpen?

Muss ich erben, um mir ein Eigenheim zu leisten?

Wie früh muss ich mit dem Sparen beginnen?

Je früher, desto besser. Man müsse schon etwas enthaltsam leben in jungen Jahren, um sich sein Traumhaus leisten zu können, stellt Adrian Wenger klar: «E ntscheidend ist, dass man sich ein realistisches Sparziel setzt.» E ine gute Möglichkeit, Geld für die Zukunft auf die Seite zu legen, sei es, eine 3. Säule einzurichten. Bereits ab 18 Jahren kann man in der Schweiz in die 3. Säule einzahlen, sofern man einen Lohn hat, der AHV-pflichtig ist. Die 3. Säule ist steuerlich begünstigt. «Was sich für Junge eher nicht empfiehlt, sind ebenfalls steuerlich begünstigte Einkäufe in die Pensionskasse.» Denn bei einem Vorsorgefall wäre dieses Geld weg – im Gegensatz zur 3. Säule, wo das Geld im Todesfall oder auch bei Invalidität an die Hinterbliebenen geht.