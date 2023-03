Swiss Influencer Award 2023: Werde Crator und gewinne einen Preis

Auch in diesem Jahr werden die beliebtesten Social-Media-Persönlichkeiten der Schweiz gekürt. Stelle dein Talent als Influencerin oder Influencer unter Beweis und gewinne einen der begehrten Preise.

Swiss Influencer Awards : So erfüllst du dir den Traum von der Karriere als Social-Media-Star

1 / 10 Die Schweiz verleiht auch dieses Jahr wieder den Smile Swiss Influencer Award und sucht talentierte Newcomer. Swiss Influencer Awards So gewann im November der Comedian Patrick Scherz die beliebte Glastrophäe als bester Newcomer. Swiss Influencer Awards Auch dieses Jahr kann man sich für den Titel «Bester Newcomer» bewerben. Pexels

Darum gehts Jährlich werden Influencerinnen und Influencer aus neun Kategorien mit dem Smile Swiss Influencer Award ausgezeichnet.

Nebst bereits bekannten Social-Media-Persönlichkeiten wird auch der «Newcomer Award» verliehen.

In dieser Kategorie werden drei Creators nominiert, die zuvor in einer von drei gesponserten Social-Media-Challenges als Sieger hervorgehen.

Auch in diesem Jahr werden wieder die Smile Swiss Influencer Awards verliehen. Die besten Creators der Schweizer Social-Media-Welt hoffen auf einen der begehrten Preise in den Kategorien «Entertainment», «Sport», «Lifestyle», «Fashion», «Travel», «Beauty», «Food», «Family» und «Music». Doch nicht nur die besten Influencerinnen und Influencer haben die Chance, eine Glastrophäe mit nach Hause zu nehmen, sondern auch Neulinge im Business.

Einer, der sich so den Traum vom Influencer-Dasein erfüllen konnte, ist Comedian Patrick Scherz (23) aus Murten (FR). Der Creator gewann vergangenen November die Auszeichnung und feiert heute, dank dem Award, erfolgreiche Kooperationen mit grossen Marken. Nun kannst du in seine Fussstapfen treten und dein Können unter Beweis stellen.

Wähle zwischen drei Challenges

Du brauchst keine Tausende Followerinnen und Follower, um dich für den Newcomer Award aufstellen zu lassen. Auf der Homepage der Smile Swiss Influencer Awards findest du unter der Kategorie «Challenges» drei Herausforderungen, welche du auf deine ganz persönliche Art und Weise umsetzen kannst.

Suche eine aus und fordere das Briefing der Challenge an. Darin erfährst du, was in deinem Content sein muss und welche Message sie beinhalten soll. Poste im Anschluss deinen Content auf deinen Social-Media-Plattformen wie Naoo, Instagram oder Tiktok und versehe ihn mit den vorgegebenen Hashtags und Tags. Die Gewinnerinnen oder Gewinner werden dann durch den jeweiligen Challenge-Sponsor ermittelt. Die Siegerinnen und Sieger der Herausforderungen werden automatisch für den «Newcomer Award 2023» nominiert.

Diese Herausforderungen gilt es zu gewinnen

Bei den Herausforderungen für den «Newcomer Award 2023» ist viel Kreativität gefragt. So musst du etwa in einer Challenge deine Fangemeinde zum Lachen bringen. Gelingt dir das, so gewinnst du neben der Nominierung auch einen Gastauftritt in einem nationalen TV-Werbespot.

In einer weiteren Competition braucht es hingegen viel Erfindertum. So musst du etwa zeigen, wie du dein Leben auf persönliche, kreative, lustige und inspirierende Art neu denkst. Beim Sieg dieser Challenge winkt dir ein Überraschungswochenende in München für dich und vier deiner Freunde, im Wert von 3000 Franken.

Zu guter Letzt darfst du deine persönliche Wasser-Liebesgeschichte erzählen – sei es in einer Alltagssituation oder auch in einer nicht so alltäglichen Lage. Beim Sieg dieser Herausforderung gewinnst du eine Reise im Glacier Express nach Zermatt inklusive Hotelübernachtung für zwei Personen im Wert von 3000 Franken.

