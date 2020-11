Segelregatta Vendée Globe : So ergeht es dem einzigen Schweizer an der härtesten Segelregatta der Welt

Roura erklärte im Sommer in Lorient, wie er sich für die Vendée Globe vorbereitet hatte Video: Keystone

Darum gehts Der Schweizer Alan Roura macht bei der härtesten Nonstop-Solo-Regatte der Welt mit.

Roura ist seit knapp 56 Stunden unterwegs.

Er befindet sich derzeit auf Platz 24.

Nunmehr knapp 56 Stunden ist es her, seit Alan Roura und 26 andere Skipper und sechs Skipperinnen zur härtesten Nonstop-Solo-Regatta der Welt in See stachen. Mittlerweile befindet sich der 27-jährige Genfer vor dem Kap Finisterre und wird an 24. Position geführt.

Um den enormen Schifffahrtsverkehr auf den Frachtwegen auszuweichen und im offenen Atlantik nach besserem Wind zu suchen, entschied sich Roura wie auch eine Gruppe anderer Boote westwärts in den offenen Atlantik zu fahren. Allerdings ohne nennenswerten Erfolg in diesen taktisch geprägten ersten Tagen auf dem Meer. «Ich habe mir die Rangliste noch nicht allzu genau angesehen, ich versuche sauber zu navigieren. Ich bin nicht sehr schnell, aber ich versuche eine saubere Route mit logischen Winkeln zu segeln. Bisher glaube ich nicht, dass ich viel Fehler gemacht habe», so Roura.

Kurz vor dem Tief im Atlantik: die 33 Boote der Vendée Globe 2020, mittendrin Alan Roura (orange). Foto: Screenshot Vendée Globe

«Du musst weise sein»

Nun zieht jedoch von Westen ein grosses Sturmtief heran, dass die Frauen und Männer Windgeschwindigkeiten von bis zu 40 Knoten (75 Kilometer/Stunde) und meterhohe Wellen aussetzen soll – ein erster Belastungstest für Mensch und Maschine. Auch deshalb segelten einige Boote zuerst der spanisch-portugiesischen Küste entlang, bevor sie sich allerdings auch für einen Kurswechsel entschieden. «Du musst weise sein. Das ist nicht der Ort, wo du Vendée Globe gewinnst. Aber du kannst sie hier verlieren», sagte Damien Seguin, der handicapierte Skipper und Paralympics-Sieger.