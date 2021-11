In einer Kartonschachtel : So erging es den Büsis, die vor dem Schlachthof ausgesetzt wurden

Vor drei Wochen wurden fünf Katzenbabys vor einer Berner Metzgerei ausgesetzt. Eine Tierschutzorganisation päppelte die kranken Tiere auf. Und nun?

Die Nachricht tat jedem Tierfreund und jeder Tierfreundin im Herzen weh: Mitte Oktober wurden fünf Kitten vor einer Berner Metzgerei ausgesetzt. Die etwa vier Wochen alten Tiere befanden sich in einer Kartonschachtel, die Mutter fehlte. Die Tierschutzorganisation Network for Animal Protection (Netap) kümmerte sich vorübergehend um sie und erstattete Anzeige.

Nach dem Artikel von 20 Minuten wurde Netap zunächst mit Anfragen von Interessentinnen und Interessenten bombardiert. «Wir erhielten unglaublich viele Meldungen von Leuten, die ein einzelnes Kitten adoptieren wollten», erzählt Präsidentin Esther Geisser. Das sei für die Tierschutzorganisation «extrem frustrierend» gewesen, denn: «Wir klären immer wieder darüber auf, dass Katzenkinder nie alleine aufwachsen sollten. Bis sie erwachsen sind, müssen sie mit einem gleichaltrigen Artgenossen spielen, lernen und sich austesten können. Katzen sind grundsätzlich soziale Tiere, entsprechend ist eine Einzelhaltung nur in Ausnahmefällen sinnvoll.» Viele Leute seien in dieser Hinsicht leider allzu egoistisch, moniert die Tierschützerin: «Sie denken nur an sich und überlegen sich nicht, was für das Büsi gut ist.»