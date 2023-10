So erging es Geisel Yocheved in Hamas-Gefangenschaft

Yocheved Lifschitz (85) ist eine von zwei Frauen, die gestern von der Hamas freigelassen wurden – als dritte und vierte Geisel, seit im Rahmen des Überfalls der Hamas auf Israel am 7. Oktober mehr als 200 Menschen aus Israel entführt und in den Gazastreifen verschleppt wurden. An einer Pressekonferenz in Tel Aviv berichtete sie über die Umstände ihrer Geiselhaft, wie die BBC berichtet.