Nadine Schlumpf: Wie sich eine trans Frau das Recht auf eine Operation erkämpfte

2022 fand in Zürich die erste trans Pride statt. Bis dahin war es ein langer Weg.

Laut David Garcia Nuñez, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, waren die Hürden für geschlechtsangleichende Operationen in der Schweiz lange sehr hoch: «Bis 2011 bezahlten die Krankenkassen die Operationen nicht, wenn nicht ganz extreme Regeln befolgt wurden.» Das änderte sich mit dem sogenannten «Fall Schlumpf». Die damals schon fast 70-jährige Nadine Schlumpf wehrte sich dagegen, dass ihre geschlechtsangleichende Operation nicht von der Krankenkasse bezahlt wird, wenn sie sich nicht diesem «Kontrollregime» unterzog – und bekam in letzter Instanz vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte recht.

12 Besuche beim Psychiater in Kleidern des «Gegengeschlechts»

«Es gab damals eine lange Liste mit Kriterien, die eine trans Person erfüllen musste, damit sie in Behandlung aufgenommen wurde», sagt Garcia. So habe jede trans Person, unabhängig von ihrem Alter, ein Jahr lang jeden Monat bei einem Psychiater oder einer Psychiaterin in den Kleidern des «Gegengeschlechts» aufkreuzen müssen.