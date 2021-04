Regional unterschiedliche Schadensrisiken

Der Wohnort hat einen hohen Einfluss darauf, wie hoch die Prämie für eine Vollkaskoversicherung ist. So zahlen Autofahrer, die in Bellinzona leben, 21 Prozent mehr als Personen aus der Stadt Bern. Das zeigt eine Analyse des Vergleichsdiensts Comparis. Die Preisdifferenzen seien eine Folge der regional unterschiedlichen Schadensrisiken. So berechnen Versicherer die Prämie anhand der Eintrittswahrscheinlichkeit von Schäden. «Bewohner der Stadt Bellinzona dürften demnach mehr und in der Summe teurere Schäden verursachen als Stadtberner», erklärt Comparis-Mobilitätsexpertin Andrea Auer.