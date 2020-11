So boostest du dein Immunsystem für den Pandemie-Winter

Gerade in der mitteleuropäischen Bevölkerung ist ein Mangel an den Spurenelementen Zink und Selen häufig vorzufinden. Dies führt zu einer erhöhten Infektanfälligkeit. Entsprechend machen Mittel, die diese enthalten, durchaus Sinn. Jedoch nur dann, wenn sie gezielt und in der korrekten Dosierung eingenommen werden. So sind für die Prävention mit Zink 10–20 mg zielführend. Für die Behandlung der akuten Erkältung – das heisst: innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Auftreten der ersten Symptome – sind bis zu 100 mg nötig. Selen hat sich als Prophylaxe bewährt, eingenommen während der Wintermonate. Niedrige Vitamin-D3-Blutspiegel schwächen ebenfalls unser Immunsystem. Während der kalten Jahreszeit kann es aufgrund von zu wenig Sonneneinstrahlung zu einer chronischen Unterversorgung kommen, vorwiegend bei älteren Menschen, jedoch auch bei Personen, die im Büro arbeiten und wenig draussen sind. Eine gezielte Einnahme von Vitamin D3 ist somit für die Wintermonate als Schutz vor viralen Infekten sehr wertvoll. Immer mit oder nach einer Mahlzeit, nie in den leeren Magen. Und auch bei Vitamin C gilt: Zum richtigen Zeitpunkt eingenommen, in der richtigen Dosierung, kann es zu einer Reduzierung der Krankheitsdauer oder gar zu einem milderen Krankheitsverlauf führen.