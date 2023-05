So erklären die Krankenkassen die Lohnsprünge ihrer Chefs

Groupe-Mutuel-Chef Thomas Boyer bekommt das zweithöchste Gehalt aller Krankenkassen-CEOs und auch sein Lohn sprang im Fünfjahresvergleich um über 50 Prozent (siehe Bildstrecke unten). Bei Swica-CEO Reto Dahinden ist es ein Anstieg in fünf Jahren um 18 Prozent auf 735’658 Franken. Das reicht zum fünften Platz der Bestverdienenden.

Wegen der hohen Lohnzuwächse will jetzt auch die Politik reagieren und die Löhne deckeln . Übers Limit muss sie sich noch einigen.

Das sagen die Krankenkassen

20 Minuten fragte bei den Krankenkassen der Chefs mit den höchsten Lohnsprüngen nach den Gründen. Sanitas-Sprecher Christian Kuhn sagt, die Löhne der Jahre 2017 und 2022 liessen sich nicht miteinander vergleichen: «Der damals neue CEO war im Jahr 2017 nur 10,5 Monate im Amt und hat 2017 keine variablen Lohnanteile erhalten», so Kuhn.

Groupe-Mutuel-CEO Thomas Boyer ist seit Mitte 2019 im Amt. «Sein Lohn wurde bei seinem Antritt neu verhandelt und orientiert sich an den Salären der Branche», sagt Sprecher Serkan Isik. Er verweist auf die Grösse der Firma. Die Groupe Mutuel sei nicht nur ein Krankenversicherer. «Heute macht die Groupe Mutuel mehr als eine Milliarde Umsatz mit Vorsorge- und Unternehmensversicherungen», so Isik.

Swica-Sprecherin Silvia Schnidrig begründet die Lohnentwicklung des CEOs mit der erfolgreichen Unternehmensentwicklung der letzten Jahre. «Wir erachten die Höhe seines Lohns sowohl im Branchenvergleich als auch im Vergleich zu Funktionen mit ähnlichen Anforderungen und ähnlicher Komplexität als angemessen», so Schnidrig.

«Die Schweiz hat ein Problem mit der Kostenexplosion»

Lohnexperte Jean-Marc Jung findet solche Löhne hingegen nicht gerechtfertigt. Die Aufsicht der Firmen habe versagt: «Sie sind zu schwach, um so etwas zu verhindern», so Jung. Die Schweiz habe ohnehin ein Problem mit der Kostenexplosion im Gesundheitswesen. «Chefärzte verdienen Millionen, das sehen die Krankenkassen-Chefs und werden neidisch, weil sie das auch haben wollen», so Jung.