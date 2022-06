«Hatten noch Glück»: Das sagen die Nati-Stars nach der blamablen 0:4-Klatsche gegen Portugal

Beim 0:4 in Lissabon sind die Schweizer über weite Strecken chancenlos.

«Wir müssen in den Zweikämpfen näher an den Gegenspieler sein», hatte Nati-Trainer Murat Yakin vor dem Spiel gegen Portugal gefordert. Davon war bei der anschliessenden 0:4-Pleite allerdings so gar nichts zu sehen. Gegen die von einem überragenden Cristiano Ronaldo angeführten Portugiesen ging es immer wieder viel zu schnell für die Nati.