Zwölf neue Spieler : So erklärt der FC Basel seinen Transfer-Wahnsinn trotz 28-Millionen-Loch

Trotz eines strukturellen Defizits von 28 Millionen Franken holt der FC Basel kurz vor Transferschluss vier neue Spieler. «Wir sind innerhalb der Vorgaben», sagt der Club.

Völlig irre, was sich am Dienstag in Basel abspielte. Gleich viermal schlägt der FCB am letzten Tag des Transferfensters zu. Neben den beiden portugiesischen Nachwuchsspielern Tomás Tavares (20) und Joelson Fernandes (18) sowie dem Niederländer Wouter Burger (20) schnappen sich die Bebbi gleich auch noch Nati-Star Dan Ndoye (20). Damit holte sich der FCB in diesem Sommer insgesamt zwölf neue Spieler.