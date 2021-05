Massenentlassung - So erklärt der Swiss-Chef den grossen Stellenabbau

650 Vollzeitstellen will die Swiss abbauen. Davon wären 780 Mitarbeitende betroffen. Denn die Swiss müsse zukunfts- und investitionsfähig bleiben, erklärt CEO Dieter Vranckx an einer Telefonkonferenz am Donnerstag: «Wenn wir eine andere Möglichkeit hätten, als Stellen abzubauen, würden wir sie nutzen».

Flugzeuge werden verkauft und verschrottet

Durch den Abbau der Flotte werden auch Slots, also Lande- und Startrechte am Flughafen Zürich frei. Wie viele das sind, dazu will die Swiss-Spitze aber nichts sagen. «Wir werden die Schweiz über den Flughafen Zürich weiterhin mit der Welt verbinden», sagt Vranckx. Auch an den Langstreckenflügen ab Genf halte die Swiss fest.