Gregor Kobel erklärt seinen Mega-Bock nach Debakel gegen Bayern

Was war das für ein rabenschwarzer Tag von Gregor Kobel. Bei der diskussionslosen 2:4-Pleite gegen Bayern hatte Kobel wohl gleich bei zwei Gegentoren seine Aktien im Spiel. Besonders die Szene beim 0:1, als er über den Ball hämmerte, wird wohl in jedem Jahresrückblick zu finden sein. Trotzdem stellte sich Kobel nach dem Spiel den Medien.

Gegenüber «Sky» meinte er: «Keine Ahnung, wie der Ball da durchgerutscht ist. Schöne Schei*** ... das muss man einfach so sagen». Ausserdem fügte er an: «Es gibt einfach Sche***-Tage, heute war so einer.» Kobel erklärte, dass der Gedanke, aus dem Strafraum zu eilen, eigentlich gut war. «Ich habe den Ball einfach nicht getroffen, wie das passiert ist, keine Ahnung. Sehr, sehr bitter.» Ihm werde es noch ein paar Tage wehtun, so der Nati-Goalie weiter.