Tränen bei Vater Rakitic - So erklärt der Rakitic-Club den Ärger im Nordwestschweizer Fussball

Noch im März sieht die Welt des Clubs, der vom Vater des ehemaligen Barcelona-Stars Ivan Rakitic gegründet wurde, deutlich besser aus. Seit der Saison 2015/2016 spielte NK Pajde in der Zürcher Gruppe der 2. Liga interregional. Im März dieses Jahres fusionierte man mit dem Zürich City SC. «In der Region Zürich hat man als Verein bessere Perspektiven, was Sponsoren anbelangt», erklärt ein Pajde-Vorstandsmitglied, das anonym bleiben möchte, gegenüber 20 Minuten. «In Möhlin hatte der Club keine Zukunft mehr.»

Das Vorhaben von NK Pajde scheitert aber. Obwohl der Rakitic-Club zwei Mal einen Antrag beim Zürcher Fussballverband stellt, erfolgt keine Aufnahme. Dieser habe sich quergestellt, so der Vorwurf von NK Pajde. Weil man auch beim Aargauer Verband keinen Platz bekommt, kehren die Möhliner nach dem Abstieg zwangsläufig in die 2. Liga ihres «Stammverbands» Nordwestschweiz zurück.

Heimspiele in Zürich

Also unternimmt der Club einen letzten Anlauf und stellt beim Nordwestschweizer Verband einen kuriosen Antrag. Man würde seine Heimspiele gerne in Glattbrugg ZH austragen. Der Verband lehnt ab. «Wir sind der Meinung, dass ein Verein als Mitglied des Fussballverbands Nordwestschweiz seine Heimspiele auch in dieser Region austragen soll», erklärt Pascal Buser, Geschäftsführer des FVNWS.

Tränen bei Vater Rakitic

Nun startet die 2.-Liga-Saison dieses Wochenende ohne den Rakitic-Club. «Das ist sehr schmerzlich», so das Vorstandsmitglied. Besonders nahe sei die Nachricht über den Rückzug Vereinsgründer Luka Rakitic gegangen. «Als er es erfahren hat, hatte er Tränen in den Augen.» Nach der einjährigen Zwangspause will der NK Pajde nächste Saison in der 3. Liga einen Neuanfang starten.