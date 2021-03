«Sie sind für mich, nicht für ein Land»

Mit einem 1:0-Sieg über England startete die Schweizer U-21-Nati erfolgreich in das Abenteuer Europameisterschaft. Imeri setzte den Nizza-Akteur Ndoye in Szene, dieser nahm Mass, rutschte weg, haute den Ball aber trotzdem unter die Latte. Traumtor! Verständlich also, ist die junge Nati happy. So auch Toni Domgjoni. Der 22-jährige FCZ-Spieler erzählt: «Natürlich haben wir noch gefeiert, absolut!» Es sei aber nicht alles gut gewesen. «Unsere Chancenauswertung muss besser werden», weiss der FCZ-Spieler.

Lange warten müssen die Schweizer nicht, um zu zeigen, dass sie auch mehr als ein Tor schiessen können. Am Sonntag um 18 Uhr trifft die Nati auf Kroatien. Die Kroaten verloren ihr erstes Spiel gegen Portugal mit 0:1. Für Domgjoni ein spezielles Spiel, ist er doch in Kroatien geboren und erst im Alter von 11 Jahren in die Schweiz gekommen. «Ich habe zwar nebst dem Schweizer auch den kraotischen Pass. Dennoch, ich denke nur an die Nati», verrät er. Auch für seine Eltern sei die Affiche kein Thema. Domgjoni sagt: «Sie sind ja schliesslich für mich und nicht für ein Land. Gleich halten es meine Verwandten in Kroatien.» (nih)