Die regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) werden in der Corona-Krise mit Anfragen überhäuft.

Die RAV-Berater sind in der Corona-Krise völlig überfordert, melden Stellensuchende.

«Sie sind völlig überfordert», bestätigt ein News-Scout gegenüber 20 Minuten. Darunter leiden die Personalberater, aber in erster Linie die angemeldeten Stellensuchenden. Die Redaktion kontaktierte Betroffene. Sie sagen, was ihnen in der RAV-Mühle zu schaffen macht.