Zuversichtliche Festivalleitung - So erlebst du das Summerdays 2021 und das Open Air St. Gallen 2022

Die Festivalleitung des Open Air St. Gallen gab am Donnerstagmorgen Auskunft über die Veranstaltung nächstes Jahr. 42 der 70 teilnehmenden Bands wurden dabei vorgestellt, die Aufzählung findest du in diesem Link . Ausserdem gibt es nächstes Jahr zahlreiche Neuerungen , unter anderem einen Day Dance sowie einen Festivalshop von Sponsor Aldi auf dem Gelände. Betont wurde auch der hohe Anteil an weiblichen Acts, etwa 40 Prozent sollen es nächstes Jahr sein.

Summerdays: «Es wird keine Einschränkungen auf dem Festgelände geben»

Wer Lust auf Open Airs hat, braucht aber nicht bis nächstes Jahr zu warten. Bereits am 3. und 4. September findet in Arbon TG das Summerdays Festival und in Spiez BE das Seaside Festival statt. Auffallend an den beiden Festivals ist das praktisch identische Lineup. Huber, der auch an der Organisation dieser beiden Veranstaltungen beteiligt ist, begründet: «Dadurch, dass wir den Künstlern einen Auftritt an zwei Festivals anbieten können, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer Zusage. Einige Künstler sind in Zürich einquartiert, andere pendeln von Arbon nach Spiez oder umgekehrt», sagt er.